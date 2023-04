Juliana Dal Piva vence intimidação de advogado Frederico Wassef: “jornalistas venceram”

Apoie o 247

247 — A jornalista Juliana Dal Piva compartilhou em seu perfil no Twitter nesta quinta-feira (20) a sua vitória contra a intimidação do advogado do clã Bolsonaro, Frederico Wassef. “Nós vencemos por 3 a 0 no TJ-SP. Fui absolvida por ter divulgado a mensagem com a ameaça e o homem que achou que ia me intimidar com aquilo foi condenado. Mas nós vencemos como país. A democracia venceu. Os jornalistas venceram. Obrigada por tanto apoio nas últimas semanas”, informou a jornalista Juliana dal Piva no Twitter nesta quinta-feira (20).

A Justiça de São Paulo havia condenado a jornalista a pagar uma indenização de R$ 10 mil a Wassef, após a publicação de mensagens trocadas entre eles no WhatsApp. Juliana denunciou ter sido ameaçada pelo advogado após a divulgação do podcast “A vida secreta de Jair”, que expôs indícios do envolvimento de Jair Bolsonaro em esquema de desvio de salários de assessores quando era deputado federal.

Nós vencemos por 3 a 0 no TJ-SP. Fui absolvida por ter divulgado a msg com a ameaça e o homem que achou que ia me intimidar com aquilo foi condenado. Mas nós vencemos como país. A democracia venceu. Os jornalistas venceram. Obrigada por tanto apoio nas últimas semanas pic.twitter.com/gmNL6uiI8r — Juliana Dal Piva (@julianadalpiva) April 20, 2023

