Juliette Freire critica descaso com pandemia: "nosso país poderia estar em uma situação muito diferente"

"Como pessoa nunca me omiti e como artista não vou me omitir. Se eu salvar uma vida pedindo pra usar máscara ou se vacinar, estou feliz", disse a vencedora do BBB 21 edit

247 - A campeã do BBB 21, Juliette Freire, disse estar "muito preocupada" com a situação do Brasil. Ela condenou como "lamentável" a gestão da pandemia no país.

"Nosso país poderia estar em uma situação muito diferente da que está hoje. Isso é triste, é lamentável. Como pessoa nunca me omiti e como artista não vou me omitir. Estou muito preocupada com a situação do nosso país. Se eu salvar uma vida pedindo pra usar máscara ou se vacinar, estou feliz", disse Juliette, em entrevista ao Portal Mais PB.

A ex-BBB buscou se distanciar dos partidos políticos: "Tenho uma história de muitas questões sociais. Eu não defendo partido, não defendo pessoas. Eu defendo ideias e estou muito preocupada com a situação do nosso país. Isso me angustia muito".

Juliette disse: “Eu não defendo partido, eu não defendo pessoas, eu defendo idéias! (...) Nosso país poderia estar em uma situação muito diferente da que está hoje. É triste, é lamentável. Eu como pessoa nunca me omiti e como artista não vou me omitir.”



pic.twitter.com/O78X8nuyuQ — Juliette F. Infos 🌵 (@JulietteFInfos) June 18, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.