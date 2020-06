Juristas do Grupo Prerrogativas se manifestam em defesa do jornalismo da Fórum

"Fórum é um dos sites jornalísticos mais importantes do Brasil, com quase vinte anos no mercado de comunicação", lembra o grupo de juristas, sobre a inclusão do veículo em uma lista produzida para a CPMI das Fake News edit

Grupo Prerrogativas - O grupo Prerrogativas foi surpreendido no dia 3 de março com uma reportagem de O Globo que menciona a existência de uma lista produzida para a CPMI das Fake News com veículos supostamente envolvidos na divulgação de notícias falsas, entre eles a Revista Fórum.

Fórum é um dos sites jornalísticos mais importantes do Brasil, com quase vinte anos no mercado de comunicação, produzindo conteúdo de qualidade e de referência em várias áreas, especialmente política, cultura e direitos humanos. Conta com uma equipe de jornalistas e colunistas respeitados, que contribuem substancialmente para enriquecer o debate público no Brasil.

Por isso, para nós do Prerrogativas é um atentado contra a liberdade de imprensa e a diversidade informativa que uma comissão do Congresso Nacional produza esse tipo de documento para atacar um veículo como a Fórum. Essa prática remonta aos tempos da censura e da ditadura e nos faz pensar que há uma perseguição em curso à imprensa independente brasileira.

A depender dos membros do Grupo Prerrogativas essa tentativa não obterá sucesso. Iremos defender a Fórum e outros veículos com a sua qualidade e independência, com voz firme, onde for necessário, porque sabemos que um país sem uma imprensa livre e sem amplitude de vozes não é um país democrático.

