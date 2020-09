Justiça aceita queixa de Olavo de Carvalho contra Villa por ter sido chamado de “pornofilósofo”

Portal Forum - O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou uma queixa-crime do guru bolsonarista Olavo de Carvalho contra o historiador Marco Antonio Villa por injúria, calúnia e difamação. Autor de ofensas frequentes nas redes sociais, Olavo ficou incomodado porque Villa o chamou de “pornofilósofo”, marginal, traidor da pátria e falastrão em entrevistas e vídeos.

A queixa-crime chegou a ser recusada na primeira instância, mas os desembargadores da 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo reformaram a decisão e reconheceram a admissibilidade da acusação. O mérito da ação ainda não foi julgado.

