Justiça anuncia criação de observatório para monitorar violência contra jornalistas

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou nesta sexta-feira (17) a criação do Observatório da Violência contra Jornalistas e Comunicadores Sociais, que vai monitorar casos de violência contra profissionais de imprensa.

Segundo o ministro, o observatório contará com banco de dados com indicadores sobre atos de agressão contra jornalistas e comunicadores sociais. Dino completou assumindo o compromisso de apoiar as investigações nesses casos. As informações são da CNN Brasil.

O observatório, que está ligado à Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), deverá atuar em parceria com outras áreas sugerindo a adoção de políticas públicas voltadas à garantia das funções dos jornalistas.

De acordo com dados do Relatório da Violência Contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil – 2022, lançado pela Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) em janeiro, o número de ataques à categoria e a veículos de imprensa no ano passado chegou a 376, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi apontado como responsável por 104 casos (27,66% do total).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.