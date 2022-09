Justiça manda Silas Malafaia retirar fake news contra Vera Magalhães

Apoie o 247

ICL

247 - A juíza Maria Carolina de Mattos Bertoldo, da 21 Vara Cível de São Paulo, ordenou que o pastor-empresário Silas Malafaia retire uma postagem contra a jornalista Vera Magalhães. A informação foi publicada nesta sexta-feira (2) pela coluna de Ancelmo Gois.

O pastor acusou a jornalista de ser indicada pelo governo João Doria (PSDB) para ganhar R$ 500 mil por mês na TV Cultura, e atacar Jair Bolsonaro (PL). O tucano não é mais governador do estado de São Paulo, atualmente comandado por Rodrigo Garcia (PSDB).

Bolsonarista, Malafaia fez a postagem contra a jornalista, nesta semana, após Jair Bolsonaro (PL) atacar Vera Magalhães, da TV Cultura, em debate na Band, no último domingo (28). O candidato do PL afirmou que ela é uma "vergonha para o jornalismo brasileiro". A jornalista havia questionado o candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) sobre o gerenciamento da pandemia do coronavírus pelo governo federal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.