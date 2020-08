Justiça nega recurso da Globo contra transmissão de jogos pela Turner

A Globo solicitava que a concorrente fosse barrada de transmitir partidas do Campeonato Brasileiro em que não tivesse contrato com as duas equipes envolvidas edit

247 - O Grupo Globo teve seu recurso contra a transmissão de jogos pela Turner negado pela 3ª Vara Cível do Rio de Janeiro, nesta segunda, 10.

A Globo solicitava que a concorrente fosse barrada de transmitir partidas do Campeonato Brasileiro em que não tivesse contrato com as duas equipes envolvidas.

A transmissão pela Turner, porém, é garantida pela medida provisória 984/2020, que alterou a Lei Pelé e deu apenas ao clube mandante o direito de liberar a transmissão do jogo. Até então, teria de haver acordo entre os dois participantes.

Há alguns meses, o Flamengo interrompeu o histórico monopólio da Rede Globo de Televisão sobre as transmissões de futebol no Brasil e transmitiu sua partida contra o Boa Vista pelo Youtube. A tentativa da Globo de impedir a transmissão fracassou e o clube carioca agora figura como pioneiro no novo paradigma no futebol brasileiro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.