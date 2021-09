Justiça permite que YouTube puna canal bolsonarista acusado de fake news

Fórum - O desembargador Heleno Tregnago Saraiva, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, impôs uma derrota judicial ao site Jornal da Cidade Online. O veículo é apontado como um dos principais difusores de fake news do campo bolsonarista.

Segundo informações da coluna Painel, da Folha de S. Paulo, a decisão devolveu ao YouTube o direito de punir o canal bolsonarista. Em primeira instância, o veículo havia conseguido impedir novas punições.

O Jornal da Cidade Online já recebeu duas penalidades de 90 dias da plataforma. Uma terceira pode forçar a exclusão da conta.

Leia a íntegra na Fórum.

