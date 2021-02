Karol Konká e Nego Di zombam de Arcrebiano após eliminação: “É limitado”

Metrópoles - Mesmo tendo chorado após a saída de Arcrebiano do BBB21, e dizendo se sentir “um pouco culpada”, Karol Conká não poupou críticas ao ex-affair quando se juntou com os parceiros de jogo Nego Di e Arthur.

No quarto do Líder, a rapper falou sobre a maneira do goiano se comunicar. “Ele só precisava chegar: ‘Eu estou aqui’, mas ele não fez isso. E aí, eu falando com ele, ele falou: ‘Eu não consigo falar’. Ele não consegue falar. Ele tem problema mesmo, ele é limitado”, disparou a cantora.

Nego Di concordou com Karol e lembrou já ter discutido com os colegas sobre as dificuldades do modelo. “A gente falava aquilo, eu, você e o Projota, que ele tem o poder cognitivo curto. Às vezes, até no ao vivo, ele colocava uma palavra que não tinha nada a ver. Tu vê que o cara não sabe nem o significado”, disse o humorista. “É, ele não sabe falar”, pontuou Karol.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.