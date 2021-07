Kennedy Alencar: "Bolsonaro não trata com transparência a própria doença"

"Tudo sugere que o estado de saúde é mais grave do que o admitido. Temos que cobrar transparência e a cadeia de comando do país tem que estar muito clara", diz o jornalista Kennedy Alencar edit

247 - O jornalista Kennedy Alencar, no UOL, declarou que, apesar de doente, “tecnicamente” Jair Bolsonaro governa o Brasil, enquanto o vice-presidente, general Hamilton Mourão (PRTB), viaja para Angola.

Sobre Bolsonaro, Kennedy disse que Bolsonaro, “como ele não trata com transparência a própria doença e há versões desencontradas dos ministros, ora dizendo que ele está sedado, outros dizendo que ele está acordado, caminhando pelo hospital, a gente não sabe [quem governa o país]”.

Kennedy destacou que o estado de saúde de Bolsonaro é “de interesse público” e precisa ser divulgado com transparência. "Tudo sugere que o estado de saúde é mais grave do que o admitido. Temos que cobrar transparência e a cadeia de comando do país tem que estar muito clara", destacou.

