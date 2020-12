Kennedy Alencar: "Bolsonaro trata governo como negócio de família"

247 - O jornalista Kennedy Alencar, colunista do UOL, afirmou que a revelação de que a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) produziu pelo menos dois relatórios para ajudar a defender o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) no "caso Queiroz", é mais uma demonstração de que Jair Bolsonaro confunde o público com o privado no exercício da Presidência.

"É a mais nova evidência de como o presidente Jair Bolsonaro trata a Presidência da República como um negócio de família", afirmou o jornalista.

"Bolsonaro tem uma marca na carreira política dele que é a confusão entre o público e o privado. Quando parlamentar, enriqueceu. Tem um patrimônio imobiliário grande. Há suspeitas de irregularidades. O caso da rachadinha no Rio de Janeiro está na raiz dessas suspeitas. E os filhos adquiriram imóveis com dinheiro vivo. O senador Flávio Bolsonaro é o mais notório deles ao recorrer a esse tipo de expediente", acrescentou.

A Abin produziu pelo menos dois relatórios para ajudar a defender o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) no "caso Queiroz", que revelou a existência de um suposto esquema de "rachadinhas" na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) e gerou denúncia contra o político por lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa.

