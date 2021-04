Kennedy Alencar: com decisão do STF, Lula tem tudo que precisa para disputar eleição em 2022

"É praticamente inevitável nova postulação do ex-presidente petista ao Palácio do Planalto", destaca o jornalista. "A vitória de hoje reforça os argumentos políticos do ex-presidente no eventual confronto eleitoral com Bolsonaro" edit

247 - Com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (22) de manter o entendimento da Segunda Turma da Corte pela suspeição do ex-juiz Sergio Moro nos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, o petista, de acordo com análise do jornalista Kennedy Alencar, tem tudo para disputar a eleição presidencial de 2022.

Elegível e com o reconhecimento do STF de que sofreu uma perseguição judicial, "Lula obteve tudo o que ele precisava para levar adiante uma nova candidatura presidencial no ano que vem. Com a vitória de hoje e o bom desempenho apontado em pesquisas, é praticamente inevitável nova postulação do ex-presidente petista ao Palácio do Planalto", escreve Alencar em coluna no UOL.

"No debate público, além de ter o direito de pleitear inocência, Lula poderá dizer que foi perseguido judicialmente por Moro e os procuradores da força-tarefa de Curitiba. A vitória de hoje reforça os argumentos políticos do ex-presidente no eventual confronto eleitoral com Bolsonaro", destaca ainda o jornalista.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.