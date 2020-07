Kennedy Alencar: decisão que beneficia foragida é ilegal e estranha

247 - A decisão do ministro João Otavio Noronha , presidente do STJ, que permitiu que Fabrício Queiroz fosse para a prisão domiciliar e também beneficiou sua esposa, Marcia Aguiar, atualmente foragida, "é ilegal e estranha", analisa o jornalista Kennedy Alencar .

"A decisão, do ponto de vista jurídico, é insustentável para a Márcia. Ela está foragida há três semanas", argumenta Kennedy Alencar.

Segundo ele, o autor da decisão, João Otávio de Noronha, "virou um amigão do Bolsonaro" e quer, a todo custo, virar ministro do STF. A mesma análise é compartilhada por outros ministros do STJ , segundo a colunista Bela Megale, do Globo.

