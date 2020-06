Kennedy Alencar diz que fuga de Weintraub é retrato da desmoralização do Itamaraty

O jornalista Kennedy Alencar afirma que a fuga do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub é o retrato de um Itamaraty completamente desmoralizado. Ele diz: “essa ‘fuga’ de Weintraub com passaporte diplomático e exoneração do ministério ao pisar em solo americano é mais um capítulo da desmoralização internacional do Itamaraty e do Brasil” edit