Kennedy Alencar: Heleno ameaça o STF descaradamente

247 - O jornalista Kennedy Alencar disse que o general Augusto Heleno ameaçou “descaradamente” o Supremo Tribunal Federal (STF), em nota contra a apreensão dos celulares de Jair Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Alencar ressaltou que os militares brasileiros “continuam golpistas”.

Sim. General Heleno ameaça o Supremo descaradamente. Esses sãos os nossos militares. Continuam golpistas https://t.co/AyxmgYHt1E — Kennedy Alencar (@KennedyAlencar) May 22, 2020

Em nota divulgada no twitter nesta sexta-feira, 22, considerou que a medida "seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência de outro poder na privacidade do presidente da República e na segurança institucional do país".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.