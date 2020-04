Kennedy Alencar: ‘Lava Jato e Moro têm responsabilidade pela ascensão de Bolsonaro’

O jornalista ainda disse que eles “querem se desligar do monstro que pariram. São responsáveis pelo que acontece no país” edit

247 - O jornalista Kennedy Alencar afirmou que “a Lava Jato em geral e Moro em particular têm responsabilidade pela ascensão de Jair Bolsonaro na eleição e sua chegada ao poder, em postagem no Twitter, nesta sexta-feira, 24. Ele ainda disse eles “ajudaram a pavimentar o caminho da extrema-direita”. “Agora, todos querem se desligar do monstro que pariram. São responsáveis pelo que acontece no país”, concluiu. Veja.

A Lava Jato em geral e Moro em particular têm responsabilidade pela ascensão de Jair Bolsonaro na eleição e sua chegada ao poder. Ajudaram a pavimentar o caminho da extrema-direita. Agora, todos querem se desligar do monstro que pariram. São responsáveis pelo que acontece no país — Kennedy Alencar (@KennedyAlencar) April 24, 2020

