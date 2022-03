Kennedy Alencar: Moro, aliado de Mamãe Falei, é hipócrita ao apontar mulher para governo de SP

"O Moro é aquela figura que age com certo grau de hipocrisia. Ele foi ministro do Bolsonaro, que é um presidente misógino e atacou as mulheres", destacou o jornalista edit

247 - O jornalista Kennedy Alencar, no Uol News, disse que o ex-juiz parcial Sergio Moro (Podemos), pré-candidato à presidência da República, é hipócrita ao apontar que uma mulher poderia representar seu partido nas eleições estaduais ao governo estadual de São Paulo.

O candidato original ao governo paulista era o deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei, que saiu do partido diante das declarações sexistas e depreciativas contra refugiadas ucranianas, e anunciou que vai abandonar a política diante da repercussão negativa dos áudios vazados.

"No Dia Internacional da Mulher, parabenizo a Deputada Renata Abreu, Presidente do Podemos. Precisamos de mais mulheres em posições de liderança do país. Quem sabe no Governo de SP?", postou Moro no Twitter.

Segundo Kennedy Alencar, "o Moro é aquela figura que age com certo grau de hipocrisia. Ele foi ministro do Bolsonaro, que é um presidente misógino e atacou as mulheres". "Ele entrou no Podemos e levou Arthur do Val para o partido, e outras figuras do MBL. Só rompeu agora porque Arthur do Val virou figura tóxica", destacou.

"É meritório termos mais mulheres na política, mas as companhias que Moro adotou até agora são figuras que não valorizam o espaço da mulher na política", afirmou Kennedy.

"Turismo sexual é crime. Os áudios não deixam dúvida. O colega que estava na viagem com ele, Renan dos Santos, segundo Arthur do Val, faz viagens todo ano para poder se relacionar com mulheres loiras, o 'tour de blonde'", lembrou.

