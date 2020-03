Kennedy Alencar: primeiro crime de responsabilidade de Bolsonaro foi destruir o Mais Médicos

247 - O jornalista Kennedy Alencar disse no Twitter que o primeiro crime de responsabilidade de Jair Bolsonaro foi destruir o programa Mais Médicos, criação do PT.

Para ele, o desmonte do programa agrava a crise atual. "Primeiro crime de responsabilidade de Bolsonaro foi destruir o Mais Médicos no Brasil com aplausos de muita gente. Plantou semente que agrava crise atual".