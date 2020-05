Kennedy Alencar: que venha Mourão

De acordo com o jornalista Kennedy Alencar, "as pessoas no Brasil estão morrendo sem necessidade por ação e omissão de um presidente genocida, que comete em série crimes comuns e de responsabilidade". "Saída constitucional existe. Que seja organizada essa reação num governo Mourão. Passou da hora. Fora, Bolsonaro!", acrescenta edit

247 - "O crescimento alarmante de casos de covid-19 mostra que Brasil precisa organizar uma resposta coerente ao coronavírus, a maior crise de saúde pública do planeta em 100 anos. Com o presidente Jair Bolsonaro no poder, isso é impossível", avalia o jornalista Kennedy Alencar em seu blog. "Saída constitucional existe. Que seja organizada essa reação num governo Mourão. Passou da hora. Fora, Bolsonaro!".

De acordo com o jornalista, "as pessoas no Brasil estão morrendo sem necessidade por ação e omissão de um presidente genocida, que comete em série crimes comuns e de responsabilidade". "Já perdeu o sentido o argumento de que tirar Bolsonaro viabilizará um governo Mourão. Paciência", continua.

"Brasileiros estão morrendo devido a um presidente que dinamita todas as normas de saúde pública para enfrentar uma pandemia mundial. Assassino doméstico, Bolsonaro é um pária global. Ele tem de sofrer impeachment ou ser afastado por denúncia do procurador-geral da República após votação no Congresso", acrescenta.

