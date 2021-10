Kennedy Alencar: se tivessem vergonha na cara, Guedes e Campos Neto pediriam demissão

O jornalista também afirmou que "o Brasil normalizou absurdos a partir do golpe parlamentar de 2016". O posicionamento de Kennedy Alencar veio após o projeto Pandora Papers divulgar negócios suspeitos de brasileiros, com abertura de offshores edit

247 - O jornalista Kennedy Alencar cobrou demissão do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, após a revelação de que os dois abriram offshore em paraísos fiscais.

"Se tivessem vergonha na cara, Paulo Guedes e Roberto Campos Neto pediriam demissão. Mas o Brasil normalizou absurdos a partir do golpe parlamentar de 2016. O indecente egoísmo social da elite brasileira está normalizado", afirmou o jornalista no Twitter.

Conforme revelou o projeto Pandora Papers, do ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, na sigla em inglês), em 2019, Guedes fundou a Dreadnoughts International, uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também apareceu como dono da Cor Assets S.A., uma offshore no Panamá, outro paraíso fiscal, na América Central.

