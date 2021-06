Kennedy Alencar: "vídeo é prova de gabinete paralelo agiu para agravar pandemia no Brasil"

Jornalista considera que o vídeo revelado nesta sexta-feira é a prova de que o gabinete paralelo do governo agiu “para agravar pandemia no Brasil” edit

247 - O jornalista Kennedy Alencar usou suas redes sociais nesta sexta-feira (4) para ressaltar que o vídeo revelado no portal Metrópoles é a prova de que o gabinete paralelo do governo agiu “para agravar pandemia no Brasil”.

“Covidário perfeito. Todo mundo sem máscara, aglomerando, negando a ciência. Vídeo é prova de gabinete paralelo para agravar pandemia no Brasil. Bolsonaro se cerca de pessoas à sua altura. Negacionistas com iniciativa. Genocida seguiu à risca todos os erros. Criminosos e cúmplices”, disse o jornalista.

Saiba mais

Imagens obtidas pelo Metrópoles mostram o aconselhamento do chamado “ministério paralelo” sendo feito diretamente ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) – com trechos explícitos de ressalvas à aplicação de vacinas. Trechos de uma reunião, ocorrida em 8 de setembro, também confirmam que Arthur Weintraub intermediava os contatos entre o grupo e o Palácio do Planalto.

Entre os participantes do encontro, está a imunologista Nise Yamaguchi, o deputado Osmar Terra, o virologista Paolo Zanoto e outros médicos de diversas especialidades. Confinados em uma sala de reuniões do Planalto, nenhum dos profissionais usa máscara.

