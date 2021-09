Kennedy defende "reação dura da sociedade civil e dos partidos políticos" contra Bolsonaro

O jornalista destacou a importância do discurso do presidente do STF, Luiz Fux, mas também afirmou que não basta o pronunciamento, pois é necessário levar a pauta do impeachment adiante edit

247 - O jornalista Kennedy Alencar cobrou reação da sociedade civil contra Jair Bolsonaro, que vem defendendo práticas golpistas, ao fazer ataques contra a independência do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Mais do que nunca, será preciso reação dura da sociedade civil e dos partidos políticos contra o candidato a ditador. Até o omisso e cúmplice Augusto Aras, chefe do @MPF_PGR, está falando sobre princípio de separação de Poderes. Logo ele, submisso ao genocida. É uma piada", escreveu o jornalista no Twitter.

"O presidente do @STF, Luiz Fux, demorou, mas foi ao ponto. Disse que ameaças e intimidações de Bolsonaro são "crimes de responsabilidade". Discurso é melhor do que o de @ArthurLira_, mas tom é fraco na comparação com os ataques do presidente. Tá saindo barato para o genocida", disse.

Em pronunciamento nesta quarta, o presidente do STF, Luiz Fux, disse que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao admitir a pretensão de não cumprir decisões do ministro da Corte Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos.

