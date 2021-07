Kennedy: novas revelações deixam Bolsonaro numa espécie de "liquidificador político"

247 - Em sua coluna publicada no portal Uol, o jornalista Kennedy Alencar destaca que a situação política de Jair Bolsonaro "agrava-se ainda mais", após novas informações apontarem envolvimento direto de Bolsonaro no esquema de rachadinha, tanto no gabinete dele quando era deputado federal quanto no gabinete de Flávio Bolsonaro quanto o atual senador ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio.

"O governo entrou numa espécie de liquidificador político, com fatos negativos que se sucedem e aumentam o desgaste", diz o colunista.

De acordo com o jornalista, as revelações "reforçam a imagem de corrupto, carimbo que a CPI da Pandemia conseguiu colar em Bolsonaro ao investigar dois casos nebulosos de tentativa de compra de imunizantes (Covaxin e Davati)".

"Um político desonesto e menor que enriqueceu subtraindo dinheiro de funcionários fantasmas".

