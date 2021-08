Kennedy: "Ricardo Barros partiu para o ataque na CPI porque não tem defesa"

247 - O jornalista Kennedy Alencar, no UOL News, nesta quinta-feira, 12, afirmou que o líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP), atacou a CPI da Covid, em sessão nesta quinta, “porque não tem defesa”.

Segundo o jornalista, Barros "usou mentira como arma política e adotou o modus operandi do bolsonarismo".

O colunista @KennedyAlencar fala sobre o dia na #CPIdaCovid com bate-boca causado pelo deputado Ricardo Barros: "Usou mentira como arma política e adotou o modus operandi do bolsonarismo"

A sessão foi encerrada por atritos com os senadores. O deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, afirmou que não pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) mesmo após a promessa de uma convocação futura e prometeu novos embates em um futuro segundo depoimento.

Para Barros, a CPI tenta encontrar uma "narrativa" que não se confirma mais apenas para "prejudicar o governo".

"Eu vou continuar na minha posição de líder do governo, estou sendo atacado na CPI porque sou líder do governo e me comportei dessa forma porque sou líder do governo", declarou.

"Eu sou amigo de todos esses senadores que estavam aqui, mas respeito que a missão deles é atacar o governo, e eles precisam respeitar nossa missão que é defender o governo. É um jogo claro de regras claras".

