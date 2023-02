Kiko Nogueira vence processo contra Augusto Nunes e Jovem Pan na Justiça de São Paulo

Apoie o 247

247 - O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o comentarista político Augusto Nunes e a Jovem Pan a indenizarem o jornalista Kiko Nogueira, diretor do "Diário do Centro do Mundo", em R$ 15 mil - acrescido de juros e correção monetária.

Em primeira instância, Nunes e a Jovem Pan venceram. O jornalista recorreu e ganhou a causa no TJ-SP. Relatora do processo, a desembargadora Ana Zomer afirmou que Nunes desrespeitou a correta prática jornalística, tratando uma suposta denúncia de forma leviana, sem publicar informações objetivas e contextualizadas.

Nunes e a Jovem Pan ainda podem recorrer.

Entenda:

Em janeiro de 2018, Nunes afirmou no programa "Os Pingo nos Is", da Jovem Pan, que Kiko havia sido demitido da editora Abril por "assédio a uma funcionária". À época, o jornalista do DCM havia publicado texto em que classificava Nunes como um jornalista de "extrema direita".

Kiko, então, então abriu um processo contra Nunes, afirmando ser uma pessoa de "princípios" e que "jamais abusaria sexualmente de uma colega de trabalho". "Realmente o blog equivocou-se ao tratar Augusto Nunes como jornalista de extrema direita, afinal, não se trata de um jornalista aquele que se presta a criar factoides e proliferar mentiras", declarou o jornalista à Justiça.

Nunes, que não trabalha mais na Jovem Pan, se defendeu sob a alegação de que "apenas contou um fato jornalístico, envolvendo pessoas de exposição pública" e citou o direito constitucional ao sigilo da fonte. Ele também destacou que nunca falou em "assédio sexual", mas em "assédio".

A emissora, por sua vez, argumentou que Nunes não ofendeu o jornalista, e apenas exerceu seu direito de crítica.

