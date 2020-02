Kim Kataguiri provoca Zé de Abreu, recebe resposta e pede indenização

Depois de provocar o ator José de Abreu nas redes sociais, o deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) afirmou que vai processar o ator "por injúria". Kim havia dito que o artista “deseja o socialismo vil dos partidos de esquerda”. Zé de Abreu respondeu: “Canalha. Pega esse dedinho e enfia no rabo, bandido”. edit

247 - Depois de provocar o ator José de Abreu nas redes sociais, o deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) afirmou que vai processar o ator "por injúria". Kim havia dito que o artista “deseja o socialismo vil dos partidos de esquerda”. Zé de Abreu respondeu: “Canalha. Pega esse dedinho e enfia no rabo, bandido”.

O advogado da ação contra Zé de ABreu é advogado do MBL, Rubinho Nunes. O pedido de indenização é no valor de R$ 41,5 mil.

O ator se pronunciou à coluna da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo: "ele me provoca e quer que eu fique quieto? (...) Vou processá-lo também. Nunca disse que desejo o socialismo vil. E vil, vilão, é sinônimo de bandido. Vamos discutir semântica nos tribunais (...) Ele quer holofotes, usufruir do meu momento na mídia.”