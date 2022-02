Kotscho: Bolsonaro aposta fichas na Forças Armadas por medo de perder as eleições

O jornalista Ricardo Kotscho destaca que Jair Bolsonaro pretende colocar as Forças Armadas no "centro da disputa" eleitoral, "para evitar a vitória de Lula" edit

247 - Em sua coluna publicada nesta quinta-feira (17) no portal Uol, o jornalista Ricardo Kotscho afirma que, na entrevista concedida à Jovem Pan, nessa quarta, Jair Bolsonaro "deixou patente qual é a sua estratégia nesta campanha: colocar as Forças Armadas no centro da disputa pela reeleição, para evitar a vitória de Lula apontada por todas as pesquisas".

De acordo com o jornalista, o "objetivo declarado" de Bolsonaro e do ministro da Defesa, general Braga Netto é "criar confusão e colocar sob suspeita todo o processo eleitoral para justificar uma possível e provável derrota em outubro".

"Só o fato de Bolsonaro se sentir no direito de atribuir aos militares o papel de 'fiadores' das eleições já demonstra que na nossa frágil democracia está tudo completamente fora de ordem e de lugar", continua Kotscho. "Se tudo der errado, ele vai tentar virar a mesa. Resta saber se terá, em 2022, o apoio que teve dos militares, das elites e do mercado, em 2018, para derrotar o PT, sem Lula na disputa".

