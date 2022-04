Kotscho: disparo de pistola por Milton Ribeiro em aeroporto revela o submundo dos CACs no governo Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O jornalista Ricardo Kotscho afirma, em sua coluna no UOL, que o disparo de uma arma de fogo manuseada pelo pastor e ex-ministro da Educação Milton Ribeiro no saguão de um aeroporto e que deixou uma pessoa ferida revela o submundo resultante do afrouxamento das regras de posse e porte de armas pelo governo de Jair Bolsonaro.

“Se não fosse o tiro acidental no aeroporto, nunca ficaríamos sabendo que o nobre pastor andava armado desde 2020, quando assumiu o ministério e ganhou a carteirinha de CAC, autorizando-o a adquirir até 60 armas e 180 mil munições por ano, uma gambiarra legal criada por Bolsonaro para que o ‘povo armado jamais seja escravizado’", diz Kotscho em referência ao grupo de colecionadores, atiradores e caçadores, uma das bases de apoio do bolsonarismo.

“Quantos outros pastores e bolsonaristas em geral não estarão neste momento circulando por aí livremente, neste liberou geral do submundo dos CACs, sem a gente saber? Pode ser um pacato passageiro sentado a teu lado no metrô, um professor ou aluno em sala de aula, o porteiro do teu prédio, o lanterninha do cinema, a vizinha de apartamento que tem três cachorros ou o elegante executivo que vai embarcar na tua frente no avião. Nunca se sabe”, observa o jornalista.

“O que se sabe é que todo esse armamento nas mãos da população civil está sem controle, antes feito pelo Exército, desde a série de decretos e portarias do governo liberando o uso e porte de armas, o que faz do Brasil um dos países com maior número de assassinatos por arma de fogo no mundo, mais até do que daqueles que estão em guerra. Será que as tropas milicianas também não receberam a carteirinha de CACs?”, questiona.

“O objetivo parece ser esse mesmo: desencadear uma guerra de todos contra todos, um bangue-bangue generalizado, e instalar o caos, para entrarem em ação os eternos salvadores da pátria de sempre, encarregados de restabelecer a democracia, a ordem e o progresso, salve, salve”, ressalta.

