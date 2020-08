Lacombe e RedeTV! assinam contrato nesta semana

O jornalista Luís Ernesto Lacombe, pró-Jair Bolsonaro, assina nesta semana um contrato com a RedeTV!. O comunicador havia sido afastado do comando do programa Aqui na Band edit

247 - O jornalista Luís Ernesto Lacombe, pró-Jair Bolsonaro, assina nesta semana um contrato com a RedeTV!, segundo informação divulgada pela coluna de Guilherme Amado.

Em junho, Lacombe pediu demissão da Band após não chegar a um acordo com a emissora sobre o futuro dele, que seria transferido para a área esportiva.

O comunicador havia sido afastado do comando do Aqui na Band, programa que fazia propaganda para Bolsonaro, de acordo com o departamento de jornalismo do canal.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.