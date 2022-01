Lair Rennó processa Globo e quer salário milionário de Fátima Bernardes na Justiça

Apoie o 247

247 - Fora da Globo desde 2019, Lair Rennó entrou com um processo trabalhista contra a emissora e cobra salário substituição referente aos seis anos (2014 a 2019) que apresentou o Encontro durante as férias e folgas de Fátima Bernardes do programa. A ação alega que a Globo sonegou todos os direitos previdenciários de Rennó ao trocar o contrato dele inicial como empregado CLT por pessoa jurídica (PJ), em 2014, e pede o reconhecimento de vínculo como funcionário. A reportagem é do portal Na Telinha.

A reportagem apurou que o valor pedido de indenização na Justiça gira em torno de R$ 4 milhões, mas esse valor deve aumentar quando a Globo apresentar os ganhos de Fátima Bernardes do período para o cálculo. O processo, que acontece em Belo Horizonte, classifica a mudança de CLT para PJ de Lair Rennó como uma manobra fraudulenta da emissora carioca . O jornalista foi demitido da Globo em dezembro de 2019.

Rennó é representado por André Froes de Aguilar, mesmo advogado de Rachel Sheherazade no processo movido contra o SBT. Procurado, o advogado não se manifestou sobre o assunto.

