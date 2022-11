Leandro Demori: 'o Brasil não pode legitimar as Forças Armadas como entidade fiscalizadora da eleição'

Apoie o 247

247 - O jornalista Leandro Demori criticou as Forças Armadas após o Ministério da Defesa, comandado pelo general Paulo Sérgio Nogueira, enviar um relatório ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) questionando a segurança das urnas eletrônicas.

"O Brasil não pode legitimar as Forças Armadas como entidade fiscalizadora da eleição. Eu não estou nem aí pra opinião dos militares sobre as urnas. Hoje o tal 'relatório' diz que está tudo bem. E na próxima? Não podemos cair nessa. Isso é uma espada de Dâmocles", escreveu o jornalista no Twitter.

O Ministério da Defesa fez uma segunda nota e disse que o processo eleitoral brasileiro tem risco de manipulação de resultados.

Após a divulgação da primeira nota pela pasta, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou que não houve provas das informações apuradas pelo Ministério da Defesa.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) confirmou que as eleições não tiveram risco de fraude.

Jair Bolsonaro (PL) convocou uma "reunião de emergência" com os comandantes das Forças Armadas, generais do Alto Comando e o ministro da Defesa nesta quinta-feira (10).

