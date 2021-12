Leitor da Folha vê jornal em campanha dissimulada por Moro, revela ombudsman

Apoie o 247

247 – "A mídia nacional aderiu à pré-candidatura de Sergio Moro à Presidência. Essa é a última certeza das redes sociais e de parte do público que persevera na leitura desta Folha", escreve o jornalista José Henrique Mariante, em sua coluna deste domingo na Folha de S. Paulo.

"Mas, afinal, a mídia está com Moro? Parte dela sempre esteve, isso é fato, mas o que há, não apenas na imprensa, é uma inegável empolgação com qualquer um que possa tirar Bolsonaro da corrida, ainda que Lula sobre no final. A Folha, enquanto isso, continuará escorregando nas próprias cascas de banana", escreve ainda o jornalista.

