Leitores da Folha cobram cobertura decente sobre os R$ 50 milhões de Paulo Guedes nas Ilhas Virgens

247 – O jornal Folha de S. Paulo, que dedica cobertura tímida ao escândalo dos R$ 50 milhões mantidos por Paulo Guedes nas Ilhas Virgens Britânicas, paraíso fiscal usado para evasão de divisas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, está sendo cobrado por seus próprios leitores a fazer uma cobertura decente sobre o caso. É o que aponta o texto Leitores comentam as contas offshores de Paulo Guedes . Confira:

"Comissão do Senado aprova convite para Guedes e Campos Neto explicarem offshores em paraíso fiscal" (Mercado, 5/10). Paulo Guedes chegou como Messias do Paraíso Capitalista. Deve sair como Cavaleiro do Apocalipse Feudal.

André Gomes (Porto Alegre, RS)

O escândalo da offshore de Paulo Guedes em paraíso fiscal teve menos repercussão na grande imprensa do Brasil do que os pedalinhos dos netos de Lula no sítio de Atibaia. A democratização da grande imprensa precisa estar na pauta eleitoral de 2022.

Antônio Beethoven Cunha de Melo (São Paulo, SP)

A Folha finge ignorar a ilegalidade administrativa do ministro da Economia ao não fazer um editorial pedindo a demissão de quem possui uma offshore ocupando um cargo com informações privilegiadas.

Não existe um conselho de ética no Planalto? Esses caras já deveriam estar fora do desgoverno. Mas como cobrar ética com um presidente como Bolsonaro, não é mesmo? Ambos são escolados e sabiam muito bem o que estavam fazendo.

Carlos Simãozinho (Brasília, DF)

Convite? Para o dia 19? Tirando o fato de que daqui duas longas semanas já terão ocorrido outros 17 escândalos envolvendo esse desgoverno e seus ministros inescrupulosos.

José Roberto Pereira (Curitiba, PR)

Se tivessem um pingo de ética, renunciaram imediatamente! Ganhando dinheiro em paraíso fiscais enquanto o povo pobre está fazendo fila para comer osso.

Antônio Carlos de Paula (Mogi Mirim, SP)

