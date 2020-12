Leo Jaime condena ataques machistas após publicar vídeo em aula de balé

Um dos ataques machistas partiu do narrador esportivo Silvio Luiz, que disse que o cantor "saiu do armário". De forma inteligente, Leo Jaime deu uma invertida e deixou o apresentador constrangido edit

Revista Fórum - O cantor, ator e apresentador Leo Jaime deu uma aula de forma inteligente e bem humorada a ataques machistas que recebeu após publicar um vídeo no Twitter em que participa de uma aula de balé.

Um dos ataques partiu do narrador esportivo Silvio Luiz, que deu os parabéns ao cantor por “sair do armário”, que levou uma invetida inteligente do cantor.

“Eu sei que a gente tem que respeitar os mais velhos… mas seria bom que eles nos respeitassem também. Mas, temos que compreender: ele é de outra época, outros valores. Continuarei me lembrando das coisas boas que ele produziu”, escreveu Leo Jaime.

