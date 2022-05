Leonardo DiCaprio destaca importância do voto no Brasil e faz agradecimentos

"Obrigado aos heróis da democracia no Brasil que estão ajudando os jovens a se registrar para votar", escreveu o ator nas redes sociais edit

247 - O ator Leonardo DiCaprio agradeceu a quem está ajudando os jovens a tirar o título de eleitor para votar no Brasil, onde as eleições acontecem no mês de outubro.

"Obrigado aos heróis da democracia no Brasil que estão ajudando os jovens a se registrar para votar. Para saber mais sobre como tirar o seu título online até o dia 4 de maio, acesse http://seuvotoimporta.org, http://cadavotoconta.org.br, http://olhaobarulhinho.com", escreveu o artista no Twitter.

O artista já havia feito uma convocação para estimular a retirada do documento pelos jovens no Brasil.

