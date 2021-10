Levantamento aponta ação coordenada de milícias digitais em defesa do empresário bolsonarista Luciano Hang

Das cerca de cerca de 500 mil postagens no Twitter no dia do depoimento do empresário na CPI, 45% dos perfis era alinhados a Jair Bolsonaro e corresponderam a 64% dos compartilhamentos sobre a oitiva edit

247 - O depoimento do empresário bolsonarista Luciano Hang à CPI da Covid na quarta-feira (29) foi marcado não apenas pelo negacionismo, mas também pela atuação das milícias digitais em defesa do dono da rede varejista Havan. De acordo com o blog Sonar, cerca de 500 mil postagens no Twitter tiveram Hang como foco e 45% dos perfis alinhados a Jair Bolsonaro corresponderam a 64% dos compartilhamentos sobre a oitiva.

Ainda segundo o Sonar, 55% dos perfis que se manifestaram sobre o depoimento eram de oposição ao empresário. Já outros 45% eram de personalidades, influenciadores, políticos e demais usuários alinhados com o bolsonarismo.

Para Pedro Bruzzi, sócio da agência de dados, o volume de compartilhamentos favoráveis ao empresário indica uma ação coordenada nas redes, com forte alinhamento entre o discurso e os argumentos de perfis governistas.

“É muito incomum que pessoas tão distantes, do ponto de vista da rede, falem do mesmo assunto, usando os mesmos argumentos. Da mesma maneira que, do lado da oposição, a gente não viu uma concentração de retuítes em publicações de influenciadores, foi uma coisa mais orgânica. Do lado dos bolsonaristas, a gente percebe, assim como em outras ocasiões, que há uma ação coordenada, com participação dos principais influenciadores”, disse Pedro Bruzzi, sócio da Agência Arquimedes.

