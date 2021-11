Levantamento nas redes sociais aponta que Moro é visto como candidato da direita

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O pesquisador de mídias digitais e professor da Universidade Federal do Espírito Santo Fábio Malini realizou um levantamento sobre as menções e hashtags do ex-juiz Sergio Moro, condenado por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde que ele se posicionou como pré-candidato para disputar a eleição presidencial de 2022, na semana passada e identificou que ele aparece como candidato do MBL, do fundador do partido Novo, João Amoedo, e do site o Antagonista . Apesar disso, “mobilizou 11 mil usuários e já é a terceira força política da plataforma no BR”, diz Malini em sua conta no Twitter.

Em outra postagem, Malini avalia que “Moro deve abocanhar a base rentista de Bolsonaro (os farialimers). Mas seu problema é que une as militâncias mais fortes contra ele: bolsonarismo (amarelo) e lulocirismo (vermelho). Mesmo assim, conseguiu montar uma base digital resiliente”.

Confira os posts de Fábio Malini sobre o assunto.

PUBLICIDADE

Sérgio Moro se lançou nas eleições 2022 na última semana. Então resolvi coletar hashtags e menções ao ex-ministro de Bolsonaro. Mobilizou 11 mil usuários e já é a terceira força política da plataforma no BR. No grafo, Moro mostra-se como candidato do MBL, Amoedo e Antagonista. pic.twitter.com/9aRcRAvKoW — Fabio Malini (@fabiomalini) November 19, 2021

PUBLICIDADE

Moro deve abocanhar a base rentista de Bolsonaro (os farialimers). Mas seu problema é que une as militâncias mais fortes contra ele: bolsonarismo (amarelo) e lulocirismo (vermelho). Mesmo assim, conseguiu montar uma base digital resiliente. Bom para quem está só começando. pic.twitter.com/8O6Xi84Fwa — Fabio Malini (@fabiomalini) November 19, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE