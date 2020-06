Líder bolsonarista do grupo 300 do Brasil diz ter sofrido ataque hacker dos Anonymous

A militante da agenda bolsonarista está mergulhada em polêmicas e é investigada no inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que apura casos de faka news edit

247 - A ativista líder do movimento “300 do Brasil", Sara Fernanda Giromini, conhecida como Sara Winter, usou suas redes sociais para comunicar que teria sido alvo de um ataque hacker. A bolsonarista mergulhada em polêmicas é investigada no inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que apura casos de fake news. A informação é do portal Metrópoles.

“Urgente! O Anonymous divulgou todos os meus dados, incluindo endereço de familiares! Meu Deus, como vou manter meu filho em segurança? Seus covardes! Asquerosos! (Repostando porque o primeiro Tweet eu estava tão nervosa que não rasurei nada) “, relatou Sara Winter através do Twitter.

URGENTE!! O ANONYMOUS DIVULGOU TODOS OS MEIS DADOS, INCLUINDO ENDEREÇO DE FAMILIARES!!!

Meus Deus, como vou manter meu filho em segurança??

Seus covardes! Asquerosos!

(Respostando pq o primeiro Tweet eu estava tão nervosa que nao rasurei nada). pic.twitter.com/izvCAae9DI May 29, 2020

Segundo a bolsonarista, informações sobre os familiares dela teriam sido divulgados. “Os números de meus familiares já foram invadidos por ameaças de morte. Processaremos CPF por CPF desses canalhas!! Estou avisando, tentem fazer o que quiserem comigo, se tocarem num fio de cabelo do meu filho, se arrependerão pro resto da vida! Deixem minha família em paz!”, alerta.

