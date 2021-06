Líder do gabinete do ódio, Allan dos Santos tinha trânsito livre no Palácio do Planalto

247 – "Investigado pela Polícia Federal (PF) por organizar atos antidemocráticos, o blogueiro Allan dos Santos ganhou trânsito livre dentro do Palácio do Planalto e em ministérios após se tornar um dos principais líderes de uma tropa digital bolsonarista que promove ataques e espalha notícias falsas nas redes sociais", informam Mariana Muniz e Dimitrius Dantas , em reportagem publicada no Globo.

"Ao longo da investigação, a PF encontrou provas e conversas de WhatsApp que revelam como o blogueiro dava as cartas no governo Bolsonaro, tentando influenciar em nomeações de cargos públicos, incentivando uma intervenção militar, que é inconstitucional, e discutindo a liberação de verbas para 'mídia aliada' com Fábio Wajngarten, então chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom)", relatam ainda os jornalistas.

"Antes de conquistar passe livre no poder, Allan dos Santos foi seminarista e se aproximou das ideias conservadoras quando morou nos Estados Unidos. Entre 2013 e 2014, trabalhou para o site norte-americano Church Militant, página católica acusada de distribuir notícias falsas. Naquele período, ele entrou em contato com Olavo de Carvalho, filósofo que é considerado o guru da ala ideológica do governo e de dois filhos do presidente, Carlos e Eduardo Bolsonaro", contam os repórteres.

Na mira da PF, Allan dos Santos se mudou para os Estados Unidos, onde continua desferindo ataques e espalhando notícias falsas nas redes sociais.

