Líderes do PT projetam Jornal Nacional mais duro contra Lula do que foi com Ciro

Apoie o 247

ICL

247 - As lideranças do PT na Câmara dos Deputados e no Senado projetam um tratamento mais duro com o ex-presidente Lula (PT) na entrevista do Jornal Nacional desta quinta-feira (25) em comparação à participação de Ciro Gomes (PDT) na terça-feira (23) , segundo a coluna do Tales Faria no portal UOL.

O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, não estranha que os candidatos mais bem colocados na pesquisa recebam tratamento mais ríspido, como também houve com Jair Bolsonaro (PL) na segunda-feira (22): "Acredito que qualquer programa de entrevista eleitoral polariza mais com os líderes das pesquisas. Acho natural".

Apesar de projetar um desafio maior para Lula do que o enfrentado por Ciro Gomes, o petista entende que o clima não estará tão bélico como esteve durante a entrevista de Bolsonaro: "Porque Bolsonaro mentiu várias vezes. Desrespeitou os entrevistadores e o público. Foi uma vergonha! Ele precisava produzir material para as fake news que sua base antidemocrática usa nas redes. Já o Lula não precisa e não fará isso."

Paulo Rocha, líder do PT no Senado, crê que o tratamento será o mesmo de 2006, quando foi candidato à reeleição: "Nada vejo que tenha mudado desde então que fizesse com que tratem o Lula de outro jeito". Na ocasião, os entrevistadores William Bonner e Fátima Bernardes abriram a conversa em tom acusatório, relembrando o caso do Mensalão - com o uso do termo "quadrilha".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.