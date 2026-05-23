LiveMode mira transformar conteúdo brasileiro em produto global

247 - Christian Muitaig, sócio da LiveMode, afirmou que a digitalização reduziu as barreiras para empresas brasileiras exportarem cultura, esporte e conteúdo. Durante participação no Fórum Esfera, no Guarujá, ele disse que o Brasil precisa olhar para a tecnologia não apenas como uma ferramenta interna, mas como uma plataforma de expansão global, segundo informações do Brazil Stock Guide.

A LiveMode, dona da operação ligada à CazéTV, já iniciou esse movimento fora do Brasil. A empresa abriu uma operação em Portugal no fim do ano passado e comprou os direitos da Copa do Mundo no país. Será a primeira transmissão da competição pela companhia no mercado português.

Segundo Muitaig, a entrada de Cristiano Ronaldo como sócio da operação em Portugal faz parte da estratégia de expansão internacional da LiveMode. A presença do jogador português reforça o projeto da empresa no país e integra a tentativa de ampliar sua atuação em novos mercados.

Após a chegada a Portugal, a LiveMode também olha para Espanha, Itália, França e Alemanha. A companhia avalia esses países como próximos destinos em sua estratégia de internacionalização, baseada na distribuição digital de conteúdo.

O ponto central, de acordo com Muitaig, é a queda do custo de entrada. Antes, uma empresa precisaria obter concessão de TV em outro país para distribuir conteúdo. Hoje, as plataformas digitais permitem entrar em novos mercados em poucos meses, com menos capital e mais flexibilidade.

A tese da LiveMode é que o Brasil pode exportar mais do que commodities. A empresa vê espaço para levar ao exterior linguagem, audiência, cultura e tecnologia de distribuição, usando as plataformas digitais como meio para alcançar públicos fora do país.