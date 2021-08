Lives semanais de Bolsonaro provocam síndrome na tropa de choque do governo

247 - A tropa de choque de Jair Bolsonaro já deu nome ao calafrio que sente todas as quintas-feiras, antes da transmissão pelas redes em que o chefe do Executivo invariavelmente, incinera as possibilidades de diálogo com autoridades de outros Poderes, escreve em seu blog o jornalista Lauro Jardim.

"Estou agora com TPL", disse um congressista aliado minutos antes de ir ao ar o último programa semanal de Bolsonaro. "Tensão pré-live", explicou.

