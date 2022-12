"Loteamento do Ministério das Comunicações é vitória da burrice sobre a experiência", diz Luis Nassif

Apoie o 247

ICL

247 - "O loteamento do Ministério das Comunicações será o primeiro pecado capital do futuro governo Lula. Será uma inacreditável demonstração de miopia e de falta de noção sobre os pilares da democracia na era das redes sociais. Não se trata meramente de conceder ou renovar concessões. O mais importante mercado interno é o de opinião. Mexe com democracia, com direitos, com a Justiça e, quando não bem compreendida, engole governantes burros que não conseguem entender nem as lições da história recente", escreve o jornalista Luis Nassif, em artigo publicado nesta quinta-feira (29) no GGN.

O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tomou a decisão de colocar o Ministério das Comunicações na barganha partidária e entregá-lo ao União Brasil, partido que abriga quadros de direita e até de extrema direita. O movimento desagradou profundamente os profissionais e movimentos pela comunicação democrática no Brasil.

Com a entrega da pasta, segundo Nassif, Lula repete "erros clamorosos" de gestões anteriores. "Entregando o Minicom [Ministério das Comunicações] aos leões, acha que vai contentar as feras? Muito pelo contrário. Vai torná-las mais agressivas, mais cobradoras, mais desestabilizadoras da democracia", ele argumenta.

O jornalista ainda destacou que "Comunicações, hoje em dia, compreende muito mais do que os espectro radiofônico e televisivo. Passa pelas redes sociais, pelas big techs, passa por um direito cada vez mais essencial, o direito à informação, sem as deformações trazidas pelos algoritmos".

Os acampamentos de bolsonaristas golpistas em frente a quartéis do Exército por todo o país, lembra ainda Nassif, são consequência "das distorções das comunicações".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.