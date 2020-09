Luana Piovani burla uso de máscara e contrai Covid-19 na sequência

247 - De férias pela europa, a atriz Luana Piovani postou um vídeo dando a entender que achou um forma de não usar máscara pelas ruas. “Descobri o pulo do gato, tomar sorvete! Aí a gente fica sem máscara” , celebrou.

Na sequência, ela uou suas redes sociais para dizer que contraiu o coronavírus. "Como obedeci as regras, mesmo tendo 'burlado' sem ter burlado, porque pude tomar sorvete, eu não tinha medo. Sempre acreditei que a maior parte das pessoas da minha idade que têm hábitos saudáveis e uma saúde acima do normal estariam mais seguras",disse.

