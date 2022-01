Luana Piovani diz não se preocupar com Pedro Scooby no BBB: pelo menos agora meus filhos não chegarão atrasados na escola

Atriz conta que o esquema enquanto o ex-marido ficará no reality será deixar os filhos com a atual esposa do surfista edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ela nem está no BBB 222, mas já é o assunto mais comentado do reality. A atriz Luana Piovani declarou nesta terça-feira (18) que não está nem um pouco preocupada com a participação do ex-marido e pai dos seus três filhos, Pedro Scooby, no reality show.

Segundo Piovani, agora ela está até mais aliviada ao saber que vai dividir as obrigações com as crianças com a nova esposa de Scooby, Cíntia Dicker.

"O que tirou meu sono foi antes, quando soube que ele ia participar e fiquei sem saber como seria o esquema com meus filhos", lembra.

PUBLICIDADE

A atriz espera que agora os filhos não percam mais aula por causa dos atrasos do pai.

"Na verdade fiquei até aliviada, já que agora, cuidados por uma mulher, meus filhos não vão chegar atrasados na escola", disse em entrevista ao Universa UOL.

PUBLICIDADE

A atriz, que virou meme nas redes sociais depois da confirmação de Scooby no reality, disse, ainda, que tem se divertido com o bom humor das pessoas.

“Estou achando hilário. Tem meme em que estou pulando o muro do 'BBB' vestida de Carminha, batendo na porta da Globo. Eu vejo todos e me divirto muito."

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: