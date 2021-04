Lucas Mendes defende agressão de Mainardi a Kakay na TV pública paga pelo contribuinte paulista

O apresentador Lucas Mendes defendeu a agressão de Diogo Mainardi contra o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay. A emissora disse que "não concorda com o ocorrido e já tomou providências junto à empresa produtora do Manhattan Connection". edit

247 - O jornalista Lucas Mendes, 76, defendeu o colega de profissão Diogo Mainardi, 58, que xingou advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, durante um programa na emissora pública de televisão TV Cultura, de São Paulo. "Como diria Olavo de Carvalho, vai...", disse Mainardi, que teve a fala cortada por um sinal sonoro, mas foi possível identificar por leitura labial que ele falou "vai tomar no c...". Após a ofensa, a TV emissora acionou a produtora do Manhattan Connection para tomar providências.

Segundo Mendes, a fala de Mainardi foi tirada de contexto por um corte feito em outro momento do programa, que também tinha como convidado Fábio Porchat, 37. Mendes disse que foi o humorista quem primeiro falou sobre Olavo de Carvalho e o relacionou ao xingamento dito mais tarde por Mainardi. "Neste caso, foi cortada uma parte que estava ligada à segunda que ficou. E gerou a fedentina", afirmou em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

Mendes afirmou que soube do corte da primeira parte após a exibição do Manhattan Connection.

Mesmo após defender Mainardi, o jornalista pediu desculpas a quem não tiver gostado das palavras de baixo calão. "É claro que não houve a intenção de insultar a audiência", afirma. "Peço desculpas a quem se sentiu insultado", continuou.

Ele ainda comparou o programa a uma "briga de boxe". "Kakay estava bem na briga, ele levou um soco abaixo da cintura, mas essa coisa do tomar no c... é uma coisa que o juiz deu falta." ​

O canal público paulista disse que acionou a produtora do Manhattan Connection para que medidas fossem tomadas. "A TV Cultura não concorda com o ocorrido e já tomou providências junto à empresa produtora do Manhattan Connection", disse.

O advogado afirmou que Mainardi "abusou do direito de ser indelicado e agressivo no programa". "Ele merece meu mais profundo desprezo", disse. "O tal Diogo finge que é um crítico do Bolsonaro, mas são pessoas do mesmo naipe. Ele, Olavo, Moro e Bolsonaro se merecem", acrescentou.

