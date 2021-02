Lucas Penteado declara torcida para Juliette e chama Negro Di de "oportunista e manipulador"

247 - O ator Lucas Penteado, que saiu do BBB neste domingo (7) após uma série de ataques de alguns participantes do reality, participou do programa Encontro com Fátima Bernardes e fez um balanço sobre o jogo.

Lucas disparou criticas ao humorista Nego Di, dizendo que o humorista é “oportunista e manipulador”. Ele também disse que se sentiu julgado por Lumena e recusou comentar sobre Projota e Karol Conká.

O jovem também disse que pensou na mãe ao desistir do programa e que o beijo com Gil, o primeiro gay da história das edições do programa, “foi um sentimento de liberdade”.

