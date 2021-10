Lucas Penteado é intimado a fazer teste de DNA por suposto filho rejeitado

Em fevereiro deste ano, a ex-namorada do ator buscou a Defensoria Pública para que ele reconhecesse o garoto como filho edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Portal Metrópoles - Lucas Penteado foi intimado a fazer um teste de reconhecimento de paternidade de uma criança de seis anos. Quem entrou com o pedido na Justiça foi Ana Karoline Acre Ferreira de Sousa do Nascimento, ex-namorada do ator.

Os dois se conheceram em meados de 2012, quando tinham 16 anos de idade, e namoraram por pouco mais de um ano. No início de 2015, eles voltaram a se relacionar, e Ana descobriu que estava grávida. O menino nasceu em outubro do mesmo ano.

Na ação, Ana informou que Lucas pediu o exame de DNA no momento em que ela revelou estar grávida, e novamente se separaram. Ela ainda diz que o ator não acompanhou o período de gestação, não lhe forneceu nenhum suporte financeiro e tampouco fez questão de conhecer seu suposto filho.

PUBLICIDADE

Em fevereiro deste ano, a ex-namorada de Lucas Penteado buscou a Defensoria Pública para que ele reconhecesse o garoto como filho. Ele foi intimado a realizar um exame de DNA em 24 de março, mas não compareceu.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE