Luciano Hang perde segundo recurso na Justiça para Felipe Neto

Guilherme Amado, Metrópoles - O dono da Havan, Luciano Hang, perdeu pela segunda vez o recurso que apresentou na Justiça contra Felipe Neto.

A sentença em questão diz respeito ao processo movido pelo empresário bolsonarista contra Neto pela crítica à empresa por comercializar alimentos de primeira necessidade no início da pandemia, no intuito de driblar a quarentena, época em que o comércio se encontrava totalmente fechado. Hang e a Havan foram condenados ao pagamento de honorários aos advogados de Felipe Neto e do jornal Folha de S.Paulo.

Continue lendo no Metrópoles.

