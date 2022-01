Luciano Huck é detonado após apresentar prêmio “Melhores do Ano”: “carisma zero”

Apoie o 247

247 - Luciano Huck optou por apresentar o prêmio Melhores do Ano totalmente gravado, diferentemente do que fazia Fausto Silva quando comandava o Domingão. A decisão incomodou os telespectadores, segundo reportagem do portal Observatório da TV, que também criticou Huck por sua falta de carisma ao presentar o prêmio.

Logo no início pipocaram muitos e muitos comentários nas redes sociais que comparavam Huck a Faustão, sobretudo em relação à espontaneidade do global. “Um ‘oloco’ do Faustão sozinho tem mais carisma do que a carreira do Luciano Huck inteira”, publicou um usuário do Twitter.

Fora isso, o comunicador continua com dificuldades de convencer o público cativo do programa dominical. Engessado e nada popular, o marido de Angélica não consegue atingir um nível de desenvoltura necessário para agradar.

“Como Luciano Huck é ruim… Que apresentador ruim… Carisma de uma porta”, diz um dos comentários no Twitter, pouco tempo depois da premiação começar a ser transmitida. “Luciano Huck é muito água de chuchu”, escreveu outro internauta, querendo dizer que Huck é ‘sem graça’.

